Langhirano, spaccata nella notte in un negozio davanti al Comune: bottino 'scelto' e danni

Il pesante coperchio del tombino l'hanno prelevato in via XX Settembre, poi hanno percorso alcune decine di metri e lo hanno usato per sfondare la vetrina di un negozio di abbigliamento e puntare dritti al bottino.

Langhirano, ore 3 circa: è in un piazza Ferrari - proprio di fronte al Municipio - che i ladri hanno messo a punto il loro blitz. Ladri esperti: all'interno del negozio Loft non hanno fatto una razzia a casaccio, ma hnano puntato a capi scelti, i più costosi.

L'allarme del negozio è risuonato, la vetrina in frantumi ha sicuramente provocato grande rumore ma pare che i carabinieri siano stati allertati solo alcune ore più tardi, così come il titolare del negozio.