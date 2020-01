Per colpire mettono ko la centralina telefonica: anziana truffata e Mattaleto isolata

Non avrebbe potuto fare una verifica telefonica, accertarsi che il figlio stesse bene e che avesse bisogno di aiuto: i finti avvocati si erano premurati di mettere ko i telefoni manomettendo la centralina che si trova all'imbocco della via. Via Pizzetti, Mattaleto di Langhirano: dove i telefoni fissi sono isolati da questa mattina e dove un'anziana residente fa i conti col dolore e l'umiliazione di essere stata truffata e derubata. Per raggirarla hanno colpito dritto al cuore: le hanno detto che il figlio aveva causato un incidente e servivano dei contanti per aiutarlo a sistemare la faccenda.

Ha ceduto e ha consegnato ai due finti avvocati - due giovani arrivati in auto - almeno 200 euro. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Langhirano.