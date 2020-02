In auto le dosi di droga e a casa il 'rifornimento' e i guadagni: 21enne ai domiciliari

I carabinieri della stazione di Langhirano hanno arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti un 21enne parmigiano a Langhirano. Il giovan eè stato fermato per un controllo mentre transitava in via Fabiola a bordo della sua auto. I militari gli hanno trovato alcune dosi di hashish e di una dose di cocaina. E a quel punto hanno voluto approfondire con una perquisizione domiciliare.

In casa sono stati scovati la somma contante in banconote di piccolo taglio di circa 1800 euro, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento,nonché un ulteriore quantitativo di 130 grammi di hashish e una decina di diagrammi di marijuana.

Il 21enne si trova ai domiciliari.