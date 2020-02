Terzo caso di positività a Langhirano

Il sindaco di Langhirano Giordano Bricoli ha comunicato oggi con un post su Facebook che "è stata accertata, dalla competente autorità sanitaria, la presenza di un terzo caso di Coronavirus in una persona residente nel Comune di Langhirano. La persona risultata positiva al COVID-19 si trova presso l’Ospedale Maggiore di Parma dove era già ricoverata per altre patologie ed è al momento trattata con terapie opportune. L’Azienda Usl e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in raccordo con le autorità sanitarie regionali, hanno attivato tutte le procedure previste di isolamento ospedaliero durante il ricovero e l’attivazione di tutta la profilassi per coloro che sono entrati in contatto con la persona su cui è stato accertato il contagio.

Le autorità sanitarie confermano che al momento non sono necessarie altre misure di prevenzione o controllo".

© RIPRODUZIONE RISERVATA coronavirus

langhirano