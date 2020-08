Incidente poco dopo le 15.15 in via Roma a Langhirano, all'altezza del distributore del gas metano. Per cause ancora in via d'accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente. Due i feriti trasportato al Maggiore dalle ambulanza della Croce Verde di Langhirano: uno in condizioni di media gravità, l'altro con lievi traumi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA langhirano

incidente