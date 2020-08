Grande apprensione tra familiari e amici per la scomparsa da ieri sera di Cristiano Mora, 47enne langhiranese. E' stato visto per l'ultima volta in sella al suo scooter mentre percorreva il ponte di Mulazzano in direzione Lesignano. Non ha mai fatto ritorno a casa. Le ricerche sono iniziate, ma per restringere il campo sono importanti le segnalazioni di chi potrebbe averlo incrociato.

