Langhirano, paga 4 forme di parmigiano con un assegno a vuoto: denunciato per truffa

I militari della stazione di Langhirano hanno denunciato per truffa un 56enne che è riuscito a farsi consegnare dal titolare di un caseificio di Beduzzo quattro forme di parmigiano reggiano per un valore di duemila euro. Lo stesso è stato contatto sull’utenza cellulare da un soggetto che, facendosi passare per il titolare di una ditta in provincia di Piacenza, concordava l’acquisto e la consegna delle 4 forme di formaggio nelle vicinanze del casello autostradale di Parma. Allo scambio il truffato ha ricevuto un assegno che al momento di essere posto all’incasso è risultato non negoziabile.

