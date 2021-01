Incendio a Cozzano: crolla un'abitazione. I residenti salvi per miracolo

Incendio di grandi dimensioni a Cozzano, in località Sodina in strada Caccianasio (strada di collegamento tra la Provinciale di Cornisglio a Sodina). I danni causati dalle fiamme hanno provocato il crollo e la distruzione dell'abitazione in legno. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco arrivate da Langhirano e Parma e tre autobotti per un totale di 16 unità. I residenti dell'abitazione sono riusciti appena in tempo a salvarsi. Nel corso della notte, per permettere le operazioni di spegnimento delle fiamme e purtroppo dei resti dell'abitazione è stato necessario un cambio delle squadre. Sul posto anche il 188 anche se non sono segnalati feriti.

