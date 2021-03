Langhirano, ruba in un ufficio, 62enne reggiano denunciato

I carabinieri di Langhirano, a conclusione attività d’indagine, hanno denunciato per furto un 62enne residente in provincia di Reggio Emilia, gravato da diversi precedenti di polizia. Un 78enne titolare di una ditta di Langhirano ha sporto denuncia presso i carabinieri del paese, riferendo che ignoti nel primo pomeriggio si sono introdotti all’interno degli uffici impossessandosi di un somma di denaro custodita all’interno di un cassetto della scrivania e delle monete poste all’interno delle macchinette per il caffè. L’autore del furto successivamente si allontanava a bordo di un’autovettura.

La scena dell’allontanamento è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza posizionate nelle vicinanze delle ditta. Dalle immagini visionate dai militari si estrapolava il numero di targa del mezzo, risultato intestato al 62enne. Per avere la certezza che il conducente fosse l’autore del furto i militari hanno richiesto all’Autorità Giudiziaria un decreto di perquisizione per rinvenire elementi utili all’attività d’indagine. La perquisizione ha consentito di recuperare e sequestrare l’abbigliamento utilizzato per compiere il furto ed il materiale da scasso nel bagagliaio dell’auto. Sono in corso ulteriori accertamenti per attribuire un altro furto al 62enne. Infatti il 14 dicembre presso la stessa ditta venne effettuato un identico furto come modus operandi.