Langhirano, brutta caduta di un anziano in bicicletta

Brutta caduta per un ciclista 50enne in via Toscanini a Langhirano che gli ha provocato un trauma facciale. L’uomo, per cause da chiarire, è finito lungo l’asfalto, picchiando la testa e procurandosi una ferita alla tempia. Sul posto sono accorse l’ambulanza della Croce Rossa di Tizzano Val Parma e l’automedica della Croce Azzurra proveniente da Traversetolo. Presenti anche i vigili della Polizia Locale. All’arrivo dei soccorsi, l’uomo era vigile, anche se ancora confuso e non è riuscito a dare spiegazioni circa l’accaduto. Il ciclista è stato quindi trasportato al Pronto soccorso del Maggiore per gli accertamenti medici dai militi di Tizzano, ma le condizioni dell’uomo non hanno destato preoccupazione e non è stato necessario che l’automedica lo accompagnasse.

m.c.p.