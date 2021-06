Si schianta in moto in via Togliatti: è in gravi condizioni

Tarda serata di incidenti nel Parmense, con un motociclista in gravi condizioni dopo essere caduto a Langhirano e due persone con ferite di media gravità dopo che la loro auto è uscita di strada nel Medesanese.

Il primo incidente si è verificato intorno alle 22.50 in via Togliatti a Langhirano, con la moto finita a terra e il suo conducente atterrato violentemente sull'asfalto e ferito in modo grave: è stato trasportato al Maggiore dalla Croce Verde e ricoverato nell'area Codici rossi del Pronto soccorso.

Condizioni di media gravità, invece, per i due occupanti dell'auto che a mezzanotte ha sbandato ed è uscita di strada alla Cornaccina di Medesano.

In entrambi i casi dalle prime ricostruzioni non pare ci siano altri veicoli coinvolti.