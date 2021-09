Un "open day" per provare l'emozione del parapendio

La scuola di volo libero "Try to fly - Andrea Diobelli" propone una giornata "open day" di avvicinamento alla disciplina sportiva del parapendio. Per chi vuole provare: domenica 26 settembre, gratis.

Una giornata in cui toccare con mano cosa sia il volo in parapendio e scoprire la meraviglia che è offerta da questa disciplina. Istruttori qualificati ed aiuto istruttori saranno a disposizione per mostrare cosa sia un parapendio e per far provare il gonfiaggio, il controllo della “vela” e, se possibile, qualche passo per un piccolo stacco, con il parapendio sopra di sé, simulando il decollo con conseguente atterraggio. Tutto questo in maniera ludica, per far conoscere come sono strutturate le giornate di corso e senza impegno.

L’attività si svolgerà domenica 26 settembre, dalle 9 in poi fino al pomeriggio, ai piedi del castello di Torrechiara.

Si chiede di comunicare la propria presenza per poter organizzare al meglio la giornata, telefonando al numero 345-5851275, scrivendo una e-mail all’indirizzo info@trytofly.it o via messaggio collegandosi alla pagina Facebook TrytoFly Parma. Si consiglia un abbigliamento comodo e sportivo, con scarpe adatte a una piccola corsa su un prato inclinato (scarponcini tipo trekking sono perfetti).