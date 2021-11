È morta Marina Grossi, la storica farmacista di Langhirano

Ha suscitato profonda commozione nella comunità langhiranese la scomparsa della 72enne Marina Grossi, volto molto conosciuto nel paese e figlia di una delle famiglie storiche di Langhirano, dove è nata e ha trascorso tutta la vita.

I Grossi erano i farmacisti del paese, un’attività che Marina e in particolare il fratello Maurizio hanno proseguito.

Poi il matrimonio con Fabrizio Monica, altra personalità molto nota a Langhirano, la cui famiglia aveva fondato il prosciuttificio Monica&Grossi, e l’arrivo dei figli Isabella e Michele.

Il marito scompare prematuramente nel 1988 e Marina Grossi si trova a crescere da sola i due figli ancora adolescenti e a dividere il suo tempo tra la gestione dell’attività e la farmacia.

«Eravamo noi tre e la scomparsa di mio padre ci ha unito tantissimo - ricorda il figlio Michele -. Era attaccatissima a noi e le siamo stati vicino fino all’ultimo».

Una donna dal carattere deciso, che non si è piegata di fronte alle difficoltà che la vita le ha posto di fronte e con tenacia ha sostenuto i figli nel loro percorso di formazione, con il desiderio che potessero ricalcare le orme dei genitori.

«Era una donna dal carattere forte e schietto, sempre diretta nel dire le cose che non le andavano. Ci ha sostenuto nello studio, ci teneva tantissimo alla continuità famigliare ed è stata molto felice quando mia sorella si è laureata in farmacia, mentre io con il tempo ho assunto la conduzione del prosciuttificio di famiglia. Era contenta, meritava di trascorrere gli ultimi anni in tranquillità con i nipoti, ma purtroppo nell’ultimo anno ha avuto diversi problemi di salute e non si è più ripresa».

I funerali verranno celebrati questa mattina alle 10 con partenza della Sala del Commiato Barili per la chiesa parrocchiale di Langhirano. A seguire la tumulazione nel cimitero di Mattaleto.



