A causa di un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante, è stato temporaneamente istituito il senso unico alternato, sulla strada statale 665 "Massese" al km 26 a Langhirano. Nel sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, non si registrano feriti. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

Foto d'archivio