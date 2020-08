Fa cadere un ciclista e fugge: caccia all'auto pirata

Un incidente è avvenuto ieri, in serata, su strada Mulazzano, in località La Costa, nel comune di Lesignano. Un ciclista è stato urtato da una vettura ma il conducente non si è fermato a soccorrere il ferito, ma ha proseguito per la sua strada.

Il ciclista, un 64enne di Mamiano di Traversetolo, stava percorrendo la strada in località La Costa quando, in base ai primi accertamenti, è stato colpito dall’auto. L’uomo è caduto a terra e ha riportato ferite. La persona al volante della vettura, tuttavia, ha continuato la sua corsa senza fermarsi. In base alle informazioni disponibili al momento di andare in stampa, l'auto non è stata identificata.

Il ciclista è stato soccorso dai militi dell’Assistenza pubblica di Langhirano, che lo hanno poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore. Il 64enne ha riportato traumi di media gravità e non è in pericolo di vita.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale dell’Unione Pedemontana, che hanno eseguito i rilievi di legge per chiarire la dinamica dell'incidente.

Le indagini degli agenti proseguono per cercare di individuare il conducente dell’auto, che rischia l’accusa di omissione di soccorso.

La polizia locale può contare sul capillare sistema di telecamere presenti sul territorio e visionare così le immagini registrate. In particolare gli agenti si concentreranno sulle vetture in transito a quell’ora nella zona, per provare a risalire al modello e alla targa dell’auto e poter così individuare veicolo e conducente. m.c.p.

