Respira Cultura: arriva il musical "Notre Dame" interpretato da I Mitici (ex studenti)

Venti ragazzi, due insegnanti e un sogno. Era il giugno 2016 e la terza media stava per finire.

Dopo lo spettacolo di fine anno, il famoso musical “Grease”, gli alunni della classe terza della Scuola Secondaria di 1° grado di Lesignano Bagni chiesero di poter continuare la bellissima esperienza del fare teatro.

Il Dirigente Scolastico, Adriano Cappellini, supportato dall’Amministrazione Comunale, accettò questa sfida.

I ragazzi e le ragazze formarono quindi un gruppo teatrale a tutti gli effetti, scegliendo di chiamarsi “I Mitici”. Insieme agli insegnanti Elisabetta Zanichelli e Alessandro Remigio iniziarono a riunirsi una volta alla settimana, nei locali della Scuola, per preparare i loro spettacoli.

“Notre dame”, “Giulietta e Romeo”, “Forza venite gente”, “Mamma mia”: questi i musical allestiti e presentati in diversi teatri della provincia, sempre con il divertimento, l’entusiasmo e la passione nati e cresciuti negli anni della scuola, anche con l’importante supporto di genitori e nonni, che hanno sempre aiutato i ragazzi e gli insegnanti in vari modi (trucco, parrucco, preparazione dei vestiti e delle scenografie, supporto logistico e molto altro).

Ora i ragazzi hanno 19 anni e da pochi giorni hanno superato la prova dell’esame di maturità, ma il desiderio e la passione per il musical sono rimasti intatti: da quel giugno 2016 hanno continuato a fare prove, a recitare e cantare, costruendo, tutti insieme, legami preziosi e insoliti.

L’attuale Amministrazione Comunale, nelle persone della Sindaca Sabrina Alberini, dell’Assessora Elisa Bussoni e della Consigliera Maria Teresa Lombardo, ha dato a “I Mitici” la grande opportunità di poter presentare, giovedì 15 luglio, il loro “Notre Dame” all’interno dell’importante rassegna “Lesignano Respira Cultura” presso le Terme di Lesignano, orgogliosa di sostenere un’esperienza veramente unica in Provincia e in Regione.

In occasione dello spettacolo i ragazzi hanno deciso di raccogliere fondi per l’Associazione “Aly per volare”, in ricordo di Alice Stucchi, una compagna di scuola, un’amica speciale, una persona che amava come loro il canto e il teatro. Per l’occasione sarà allestito un banchetto con piccoli gadget, e Sara Giuffredi, mamma di Alice e presidente dell’Associazione, aiutata dai due vice presidenti Davide Pellegri e Alessandro Ferri, presenteranno le attività e le iniziative organizzate, che hanno come finalità garantire le pari opportunità a tutte le alunne e gli alunni dell’I.C. di Lesignano e Neviano.

L’evento è a partecipazione gratuita previa prenotazione.

Nell’area delle terme vi aspettano anche le Associazioni di Volontariato locali con cucina tipica e prodotti del territorio.

Per informazioni e prenotazioni agli spettacoli: Giulia https://www.facebook.com/Lesignano-Respira-Cultura-109969181318557 Tel. 350 0882900

Per informazioni e prenotazioni al food: Ilva Tel. 3346210949