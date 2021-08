Pupi Avati e Mauro Coruzzi domenica al Parco delle terme

Un altro artista di fama internazionale calcherà il palco di Lesignano Respira Cultura domenica 29 agosto 2021.

È la volta del regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e scrittore Pupi Avati, all’anagrafe Giuseppe Avati, che si racconterà al pubblico, intervistato da un altro grande artista pluripremiato che a Lesignano Respira Cultura è ormai di casa: Mauro Coruzzi.

Proprio lui rappresenterà il trait d’union con un appuntamento passato della stessa rassegna Lesignanese, quello con Vittorio Sgarbi: Pupi Avati, infatti, porterà a breve al Bellaria Film Festival (storico appuntamento cinematografico) il suo ultimo film “Lei mi parla ancora”, tratto dal romanzo autobiografico di Giuseppe Sgarbi, padre di Vittorio ed Elisabetta.

Ripercorreremo la vita e la carriera artistica di Avati che vede all’attivo oltre 50 film diretti e sceneggiature scritte, numerosissimi riconoscimenti, tra cui l’Onorificenza di Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana ed il Premio alla Carriera che proprio tra pochi giorni gli verrà consegnato al Bellaria Film Festival.

Ma se potessimo chiedere ad un giovane Giuseppe Avati “cosa vuoi fare da grande?” la risposta potrebbe stupirci. Il “Ragazzo d’oro” del cinema italiano ha, infatti, esordito la sua carriera artistica come clarinettista di un piccolo complesso musicale, il “Doctor Dixie Jazz Band” che decide di abbandonare quando entra a far parte del gruppo Lucio Dalla, in quanto, proprio grazie a quest’ultimo, Pupi comincia a comprendere quale e quanta sia la differenza tra passione e talento, inducendolo a cercare altrove la propria strada.

Sarà un altro appuntamento da non perdere, che permetterà al pubblico di conoscere anche il lato più personale ed intimo dell’artista, il tutto accompagnato dalle note jazz, a lui tanto care, del pianista Stefano Calzolari.

Ingresso gratuito su prenotazione.

