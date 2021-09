50 gatti scomparsi a Lesignano: il mistero su Canale 5 dalla D'Urso: "Segnalate ogni movimento sospetto"

Un giallo ancora senza una soluzione: una cinquantina di gatti sono scomparsi nella zona di Lesignano dall'inizio dell'estate. Una notizia che ha attirato l'attenzione dei media nazionali. Dopo la diffusione, ieri, del caso, oggi c'è stato un collegamento da Santa Maria del Piano con Barbara d'Urso all'interno del programma "Pomeriggio 5". In onda la dottoressa Luana Giusti, veterinaria che ha sporto denuncia insieme ai cittadini: "Ho iniziato a occuparmi della cosa quando sono scomparsi i miei gatti. Ho scoperto, subito dopo, che ne erano scomparsi degli altri. Abbiamo aperto una chat-gruppo in paese dove hanno iniziato ad arrivare tantissime altre segnalazioni". Sulla modalità con cui sono scomparsi i gatti, la Giusti ha spiegato: "Gatti con abitudini diverse, quindi le sparizioni non hanno tutte le stesse modalità". Giusti, veterinaria, in questi mesi ha stilato una lunga lista dei felini scomparsi, accompagnata da una mappa per circoscrivere la zona in cui si sono registrate le sparizioni a Santa Maria del Piano e Lesignano, ma diverse sparizioni si segnalano anche a Mulazzano. La troupe ha raccolto la testimonianza di alcuni residenti: "Abbiamo iniziato delle ronde, la cosa importante, per un ritorno alla tranquillità, è trovare il responsabile". Intervento anche del sindaco del paese, Sabrina Alberini: "Sono scomparsi anche i miei due gatti. Una situazione strana. Le due cose principali sono, subito segnalare la scomparsa dei gatti ai carabinieri, poi segnalare ogni movimento sospetto".

gatti scomparsi