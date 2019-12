Schianto tra tre auto sulla tangenziale di Collecchio: tre feriti, uno è in Rianimazione

Si chiude con un altro gravissimo incidente la mattina già difficilissima sulle strade della Pedemontana. Alle 12.45 - per cause ancora in via d'accertamento - tre auto sono state coinvolte in uno scontro sulla tangenziale di Collecchio, nei pressi del ponte per Medesano. Tre i feriti, uno dei quali trasportato dall'elisoccorso al Maggiore e ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione. All'ospedale, trasportati dalle ambulanze della Assistenza Volontaria di Collecchio, altre due persone, una in condizioni di media gravità e l'altra con lievi ferite.. Sul posto anche i vigili del fuoco per il rischio incendio a una delle auto incidentate, subito messa in sicurezza

