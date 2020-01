Lavori alla centrale idrica di Medesano nella notte fra giovedì e venerdì

Manutenzione programmata in vista per la centrale idrica di Medesano Stazione. Nella notte tra Giovedì 9 Gennaio e Venerdì 10, a far tempo dalle ore 23:30 circa, verranno eseguiti lavori di manutenzione programmata alla centrale con sostituzione di componenti e lavori di rifacimento complessivi. Gli interventi si protrarranno circa sino alle 4, salvo imprevisti. Pertanto è possibile che nell'abitato di Medesano si verifichino, durante i lavori, cali di pressione e di portata sulla rete.

Gli impianti devono essere tuttavia ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento.