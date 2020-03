Cani morti a Ramiola: trovati trappole e bocconi avvelenati. E intanto arriva una maxi-multa

Cani morti tra mille sofferenze a causa dei bocconi avvelenati e tutti nella stessa area: Ramiola. E' così che, in seguito alle denunce dei proprietari, nello scorso fine settimana sono intervenuti i Carabinieri Forestali della Stazione di Parma col supporto della Polizia Provinciale. La zona è stata bonificata con cani dei Carabinieri Forestali specificamente addestrati a trovare i bocconi avvelenati. Inoltre i controlli hanno evidenziato la presenza di 6 gabbie non autorizzate per la cattura di animali.

Le gabbie sono state sequestrate ed è stata elevata una pesante multa. Si attendono ora i risultati delle analisi sui campioni consegnati all’Istituto Zooprofilattico per conoscere il tipo di veleno utilizzato nei bocconi, per un’eventuale prosecuzione delle indagini. La Polizia provinciale ricorda che l’utilizzo di trappole e di bocconi avvelenati comporta sanzioni penali.