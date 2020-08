Un pedone è stato investito questa mattina a Felegara. Erano le 8.45 e - per cause ancora in via d'accertamento - è stato travolto da un'auto in via Garibaldi. Subito allertati i soccorsi, il ferito è stato trasportato in ambulanza al Maggiore in condizioni di media gravità.

