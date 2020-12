Pauroso incidente ieri sera intorno alle 21.30 a Medesano, in via Solferino.

Un'auto - per cause ancora in via d'accertamento - ha sbandato, è finita fuori strada e ha terminato la sua corsa impazzita nel cortile di un'abitazione.

Subito allertati i soccorsi, il conducente è stato trasportato al Maggiore dai militi della Croce Rossa. Ha riportato gravi traumi ed è stato preso in cura dai medici del reparto codici rossi del Pronto soccorso.