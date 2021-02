Sono arrivati per una perquisizione domiciliare e gli hanno trovato circa 100 grammi di hashish, materiale vario per la pesatura ed il confezionamento della droga e pure svariati proiettili per arma da fuoco detenuti illegalmente.

E' così che ieri i Carabinieri di Medesano hanno arrestato il "padrone di casa", un 64enne italiano, che si trova al momento ai domiciliari in attesa delle decisioni del giudice.