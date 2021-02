Continua ad evadere dagli arresti domiciliari: 19enne trasferito in carcere

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Medesano hanno arrestato - su disposizione del Tribunale di Rimini -un 19enne magrebino, residente in paese e sottoposto gli arresti domiciliari. Il ragazzo ad agosto era stato fermato per una rapina commessa a Rimini e messo ai domiciliari nell’abitazione dei genitori a Medesano con l’obbligo di non assentarsi senza la prevista autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria.

A seguito di diversi controlli, effettuati dalle pattuglie, è stato accertato anche nel cuore della notte che il ragazzo spesso non era in casa ed è sempre stato denunciato, il Gip ha dunque revocato la detenzione domiciliare disponendo quella in carcere. Il 19enne è nel carcere di Parma.