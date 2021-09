Joe Bastianich in concerto giovedì a Medesano

A un anno dall’ultimo concerto e dopo il ritorno in tv con Italia’s Got Talent, Joe Bastianich torna in scena con un tour estivo in compagnia de La Terza Classe, la band incontrata sul set di On The Road.

Joe Bastianich nasce nel Queens e fin da piccolo si appassiona alla musica, con ascolti che vanno dai Led Zeppelin ai Ramones passando per David Bowie e i Rolling Stones.

Sarà in scena per la rassegna Musica in Castello, organizzata dalla Piccola Orchestra Italiana, a Medesano, giovedì 2 settembre, alle 21.30 al Parco di Villa Caplèra.

Sul palco con Bastianich ci sarà La Terza Classe, band appassionata di folk e bluegrass nata nel 2012 per le strade di Napoli e approdata alla semifinale dell’edizione italiana 2016 di Italia’s Got Talent.

A gennaio dello scorso anno Bastianich è stato protagonista di due serate speciali a Roma e Milano intitolate New York Stories, in cui ha presentando dal vivo il suo album Aka Joe, uscito a settembre 2019. A marzo ha pubblicato l’instant song One City Man, un inno d’amore dedicato alla sua New York.

L’ingresso è gratuito ma la prenotazione è obbligatoria al link: https://musicaincastello.prenotime.it). Info: 348.1234317; www.musicaincastello.it