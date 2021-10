Collecchio, "colleziona" condanne per lesioni e maltrattamenti in famiglia: 40enne finisce in carcere

Doveva essere agli arresti domiciliari, e invece lo hanno sorpreso a passeggiare nei pressi di un bar del paese.

E così un 30enne marocchino residente a Medesano ha aggiunto guai ai già numerosi guai.

Il 30enne, infatti, non nuovo ad episodi di questo tipo, dopo qualche confuso tentativo di giustificare la propria presenza fuori da casa, è stato accompagnato in caserma e qui arrestato per evasione. Ieri c’è stata l’udienza direttissima, che ha convalidato l’arresto e confermato i domiciliari in attesa dell’eventuale decisione del Giudice sull’aggravamento della pena.

Intanto anche a Collecchio i Carabinieri hanno eseguito una misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Genova nei confronti di un cittadino brasiliano 40enne che, a seguito di varie condanne per lesioni personali, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale: dovrà scontare un cumulo di pene di 3 anni e 3 mesi di reclusione. L’uomo è stato portato nel carcere di via Burla.