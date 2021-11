Medesano, scappa dalla comunità in cui era in affido ma la fuga dura poco: arrestato

I carabinieri i Medesano hanno arrestato un 40enne pregiudicato campano che si trovava nel parmense sottoposto alla misura dell’affidamento in prova. L’uomo, gravato da numerosi precedenti per furto, rapina e spaccio di stupefacenti, è stato più volte segnalato dai militari per non rispettare il programma terapeutico e non ottemperare alle prescrizioni del giudice, che pertanto ne ha disposto l'incarcerazione.

La pattuglia è andata nella comunità ove era ospite per prelevarlo ma, del 40enne, che forse aveva già previsto l’eventualità di essere arrestato, non vi era più traccia. Ha abbandonato le valigie, precipitosamente preparate, all’interno della stanza e si è dileguato nelle campagne circostanti. Scappato a piedi e percorrendo strade di campagna la fuga è durata un paio d’ore, infatti è stato rintracciato poco distante. Accompagnato in caserma, al termine delle operazioni di rito è stato tradotto presso il carcere di via Burla.