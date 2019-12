Manutenzione programmata in vista per la rete idrica di Mezzano Inferiore e Coenzo. Nella mattinata di Mercoledì 11 Dicembre, dalle 9 alle 13, verrà interrotta l'erogazione a Mezzano Inferiore e a Coenzo per consentire l'effettuazione di lavori sulla rete.

Gli impianti, tuttavia, devono essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento. IRETI ringrazia i cittadini per la collaborazione.