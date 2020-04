Auto finisce fuori strada e si ribalta: due feriti gravi a Mezzano Rondani

Pauroso incidente poco prima dell'alba a Mezzano Rondani. Erano circa le 5 quando il conducente di un'auto che percorreva strada Argine Po ha perso il controllo del mezzo, che ha sbandato, è finito fuori strada e si è ribaltato. Gravi traumi per le due persone a bordo dell'auto, che sono state soccorse e trasportate d'urgenza al Pronto soccorso dell'ospedale Maggiore da due ambulanze. Sul posto, per aiutare ad estrarre i feriti e mettere in sicurezza il veicolo, anche i vigili del fuoco di Parma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA incidente

mezzano rondani