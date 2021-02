Due grossi cani fuggono dal giardino, sbranano il lagotto del vicino e poi cercano di scavalcare altre recinzioni

Un lagotto sbranato e il rischio che nel morso di quei due cani scappati da casa finissero altri animali o - peggio - ciclisti di passaggio o bambini.

E' accaduto questa mattina intorno alle 9 a Mezzano Superiore, quando due pitbull hanno scavalcato la recinzione della proprietà, hanno saltato quella della vicina e hanno attaccato il lagotto che era in cortile. La proprietaria assente, è stata una signora che era nella casa a provare a salvare l'animale con un bastone per allontanare gli aggressori. Invano. Ha chiesto aiuto alla Polizia locale e al sindaco, ed è stato proprio Nicola Cesari il primo ad arrivare sul posto, quando ormai per il lagotto non c'era più nulla da fare ma i pitbull stavano cercando altre prede.

"Quando sono arrivato, ho trovato i due cani col muso sporco di sangue che tentavano di entrare in giardini e cortili vicini in cui vivono altri animali - racconta - Ho provato a fare la mia parte, a distrarli, ad avvicinarmi con la macchina per allontanarli".

Poi finalmente la loro proprietaria è arrivata con guinzaglio e in minuti lunghissimi e comunque concitati "Una scena mai vista..." - si è finalmente riusciti a bloccarli.

E' stato attivato il Servizio veterinario dell'Ausl e non mancherà una denuncia.