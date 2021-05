Mezzani, si schianta con l'auto contro un muretto: un 27enne è gravissimo

Gravissimo incidente la scorsa notte a Mezzani Inferiore. Era passata da 45 minuti la mezzanotte quando un 27enne alla guida della propria auto in via Martiri della Libertà è andato a schiantarsi, per cause ancora in corso di accertamento, contro un muretto.

L'impatto è stato devastante e la scena che si è presentata ai vigili del fuoco, accorsi per estrarlo dalle lamiere, impressionante. L'uomo è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Maggiore di Parma nel reparto di rianimazione dove ora lotta fra la vita e la morte.