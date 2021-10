Un’alta coltre di fumo nero e tante fiamme. È stato brusco il risveglio degli abitanti di Mezzano Superiore e di coloro che percorrono la provinciale per raggiungere il lavoro. Un’automobile, verso le 8,30, ha iniziato a prendere fuoco in via Partigiani d’Italia. Sul posto sono operativi i Vigili del fuoco, intenti a riportare la situazione alla normalità e ripristinare la viabilità, ampiamente compromessa dall’incendio. (c.marc.)

