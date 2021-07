Casarola, biker si infortuna durante un'escursione

Nel pomeriggio di oggi i tecnici del Soccorso Alpino parmense sono stati attivati per un ciclista infortunato sul sentiero CAI 737, non distante dalla località di Casarola, nel comune di Monchio delle Corti. L'uomo, un quarantottenne residente in provincia di Parma, era impegnato insieme ad alcuni amici in un'escursione in mountain bike quando è caduto, urtando violentemente una spalla sul terreno. Subito gli amici hanno dato l'allarme contattando il 118, che ha attivato ambulanza ed i tecnici del Soccorso Alpino. Mentre i soccorritori iniziavano l'avvicinamento, il ciclista è stato soccorso da un gruppo di persone di passaggio con un mezzo fuoristrada, che lo hanno trasportato fino alla strada carrozzabile, dove è stato affidato all'ambulanza con il sospetto di una frattura all'arto superiore.