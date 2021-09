Pagani, la montagna perde un grande amico

Monchio È scomparso a 91 anni Adriano Pagani, volto noto della politica parmense per il suo instancabile impegno a favore della montagna.

Pagani infatti ha ricoperto il ruolo di assessore provinciale alla caccia e pesca sotto la presidenza di Arturo Montanini, poi è stato consigliere comunale a Palanzano, infine sindaco di Monchio delle Corti e durante il mandato è stato assessore in comunità montana.

Originario di Ranzano, frazione del comune di Palanzano, da sempre è stato rimasto legato alla sua terra e a quella lontana parentela con il beato cardinal Ferrari della madre, Maria Longarini, originaria di Lalatta. Il padre Giacomo aveva una ditta di trasporti e da giovane Adriano inizia a lavorare con lui, girando l’Italia.

Poi il matrimonio con Giuseppina, dalla cui unione nascono i figli Stefania e Stefano, e il lavoro all’Inail, dove arriva a ricoprire il ruolo di funzionario. Parallelo inizia il suo impegno politico rivolto in particolare alla montagna, caratterizzato dalla sua capacità di individuare le necessità del territorio. «Una persona sempre impegnata nelle questioni in cui credeva - racconta l’amico Ugo Ranzieri -. Ci siamo conosciuti grazie alla politica, ma poi siamo diventati amici. Aveva la capacità di leggere le situazioni, di individuare i problemi, riuscendo ad anticipare potenzialità future». Come assessore provinciale ad esempio fu il promotore della nascita della troticoltura, ora settore importante per il territorio di Monchio.

Sul tema e sulla necessità che la politica investisse sul settore aveva nel 2015 scritto un intervento pubblicato dalla «Gazzetta di Parma», a dimostrazione della sua costante attenzione alle problematiche della montagna. Da sindaco ha lasciato una traccia indelebile, nell’efficienza della macchina amministrativa e con la costruzione della casa protetta. «L’ho conosciuto da giovane a Valcieca, dove trascorreva dei periodi dallo zio, parroco del paese, don Giuseppe Longarini - spiega Claudio Moretti, ex sindaco di Monchio -. Come primo cittadino ha dato una svolta al comune, un cambio di passo e una riorganizzazione di cui hanno beneficiato il territorio e i suoi successori. Un’impronta di modernità nella gestione che gli va riconosciuta».