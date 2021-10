Fungaiola non si presenta all'appuntamento col marito a Prato Spilla: ricerche in corso da ieri - Video

Sono riprese questa mattina alle 7.30 le ricerche di una fungaiola di cui non si hanno più notizie da ieri pomeriggio. La donna, 60 anni, era arrivata a PratoSspilla insieme al marito. Al parcheggio si sono divisi, rimanendo in comunicazione tra loro con degli walkie talkie. Il ritrovo era nel pomeriggio allo stesso parcheggio, ma lei non è più arrivata e non si è più riusciti ad attivare la comunicazione.

L'area di ricerca è stata sorvolata anche dagli elicotteri, il Drago e L’elicottero 118 di Pavullo. Ricerca che non ha dato esito, anche per la scarsa visibilità nella zona. Presenti il Soccorso Alpino con 20 tecnici e 5 unità cinofile, i vigili del fuoco e il SAGF dell’Abetone