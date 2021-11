Monchio, famiglia di quattro persone intossicata da monossido di carbonio

Questa mattina verso le 5 i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso del 118 sono accorsi in un'abitazione di Monchio delle Corti dove una famiglia di quattro persone è rimasta intossicata per esalazioni di monossido di carbonio. Le cause di questa intossicazione non sono ancora state comunicate ma tutto lascia pensare ad un malfunzionamento di un apparecchio per il riscaldamento. Le quattro persone sono state ricoverate all'ospedale di Vaio in condizioni di media gravità ma la loro vita non è in pericolo.

