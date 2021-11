Ghiaccio, auto bloccata: famiglia soccorsa a Prato Spilla

Con le prime nevicate, le strade del nostro alto appennino si sono ricoperte di un sottile, ma subdolo, strato di ghiaccio, che ha reso insidiosi alcuni percorsi, anche sustrada asfaltata. È proprio a causa del ghiaccio, ad esempio, che una famiglia residente in provincia di Parma si è trovata in difficoltà nei pressi di Prato Spilla. La patina di neve gelata ha reso impossibile alla loro auto, perfettamente attrezzata con pneumatici invernali, di proseguire lungo la strada, richiedendo l'intervento di una squadra del Soccorso Alpino. I tecnici del SAER hanno accompagnato in un bar di Rigoso (Monchio delle Corti) i due bimbi piccoli e la mamma, ormai infreddoliti, e hanno aiutato il papà ad uscire in sicurezza dal tratto ghiacciato.