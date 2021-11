Lago Frasconi, un ciaspolatore  perde l'orientamento: trovato e riaccompagnato

Nel primo pomeriggio di lunedì 29 novembre, i tecnici del Soccorso Alpino dell'Appennino parmense sono intervenuti nella zona di crinale compresa tra il Lago Frasconi e il Passo di Compione, non distante dal comprensorio sciistico di Prato Spilla, nel comune di Monchio delle Corti. Un ragazzo di ventisette anni residente a Massa ha intrapreso un'escursione con le ciaspole, approfittando delle prime nevicate stagionali. Nella tarda mattinata, le nuvole basse gli hanno però fatto perdere l'orientamento, convincendolo a chiedere aiuto, anche in considerazione delle temperature piuttosto basse che lasciavano alla batteria del telefono un'autonomia limitata. Una squadra del Soccorso Alpino è quindi partita da Prato Spilla ed ha raggiunto il ragazzo, leggermente infreddolito ma in buone condizioni di salute, e lo ha riaccompagnato in sicurezza fino alla partenza degli impianti della stazione turistica parmense.

