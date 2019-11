Oggi un corteo in memoria di Silvia Mantovani

Una fiaccolata in memoria di Silvia Mantovani, barbaramente uccisa nel 2006, per dire «no» alla violenza sulle donne. L’iniziativa si svolgerà nel pomeriggio di oggi. L’organizzazione è curata dal Comune di Montechiarugolo e dall’associazione sportiva dilettantistica Punto Blu di Monticelli Terme.

Il corteo dei partecipanti partirà alle 16 dal centro polivalente Pasolini di Monticelli Terme, alla volta della «panchina rossa», posta sulla pista ciclo-pedonale, che collega il paese termale a Basilicagoiano.

A seguire si terranno delle letture tratte da documenti di narrazioni e testimonianze sul delicato tema della violenza sulle donne e un momento di saluto e riflessione, al bar Europa, nel centro del paese.

«Vogliamo tenere alta l’attenzione - afferma Francesca Tonelli, assessore alle pari opportunità del Comune di Montechiarugolo - sulla violenza perpetrata nei confronti delle donne e non restare indifferenti a un problema quotidiano importante, che dobbiamo cercare di arginare tutti insieme: i cittadini, le istituzioni e le associazioni. La fiaccolata in memoria di Silvia Mantovani, che venne uccisa a coltellate a soli 28 anni dall’ex fidanzato, rientra tra le attività messe in atto dall’amministrazione comunale in occasione della Giornata mondiale dedicata a questo tema».

Info al numero 0521/687764.