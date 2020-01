Scontro fra due auto a Piazza: cinque feriti, uno è grave - Foto

Pauroso incidente tra due auto intorno alle 14.30 a Piazza di Basilicanova. Su via Traversetolo le due auto si sono scontrate frontalmente e una è finita in un campo. Cinque i feriti: uno è in gravi condizioni, tre hanno riportato ferite di media gravità e uno lievi traumi. Sono stati tutti trasportati al Maggiore dalle ambulanze della Croce Azzurra di Traversetolo.

Un altro frontale tra due auto si è verificato invece a Coduro di Fidenza intorno alle 15.30 in via Nilde Iotti. Due i feriti: uno di media gravità e uno con lievi traumi, trasportati all'ospedale di Vaio.