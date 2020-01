Incidente ieri sera poco dopo le 21 sulla strada provinciale 95 a Montechiarugolo in località La Fratta, dove un'auto si è ribaltata ed è finita in un canale. Due le persone rimaste ferite e ricoverate al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Parma in condizioni di media gravità. Sul posto sono stati impegnati i vigili del fuoco e il 118.

