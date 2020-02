Ludoteca e biblioteca tornano a «casa»

BASILICANOVA La ludoteca e la Biblioteca ragazzi di Basilicanova sono tornate nella loro sede storica. Ovvero al centro Le Ghiare dove, nell’ottobre scorso, era già stato trasferito lo Spazio bimbi.

Da alcuni anni, entrambi i servizi erano stati attivati nel locale circolo Rugantino, per consentire la ristrutturazione della struttura di via Ghiare.

Al taglio del nastro hanno preso parte, tra gli altri il sindaco Daniele Friggeri e Laura Scalvenzi, assessore ai Servizi educativi del Comune di Montechiarugolo, Chiara Barbieri e Alessandra Musiari, coordinatrici della cooperativa Accento, che gestisce il centro Le Ghiare.

«Riapriamo qui al centro Le Ghiare - ha detto Scalvenzi - lo spazio della ludoteca e biblioteca, che rimane flessibile e dedicato ai bimbi».

La struttura include uno spazio di gioco - che dalle 8 alle 12.30 ospita un massimo di otto bimbi da 1 a 3 anni - diviso dal resto dei locali, da una parete scorrevole, che al pomeriggio viene aperta. Il Centro annovera alcuni angoli dedicati, in cui i bimbi fino ai 6 anni possono giocare, leggere, fare attività di laboratorio e scientifica. Oltre a una saletta, in cui le mamme possono intrattenersi coi loro piccoli, magari leggendo un libro.

Il centro Le Ghiare rimane aperto dal lunedì al giovedì.

