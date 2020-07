La nuova piazza Fornia: domenica sera l'inaugurazione

La centrale Piazza Fornia, completamente rinnovata, verrà ufficialmente restituita ai cittadini di Monticelli Terme nella serata di domenica: è prevista l’inaugurazione dello spazio pubblico, dopo i lavori di riqualificazione.

Il programma prevede, alle 20,45 il saluto delle istituzioni con gli interventi del sindao ci Montechiarugolo Daniele Friggeri e di Paolo Schianchi, assessore ai Lavori pubblici. A seguire, il taglio del nastro. La serata proseguirà, alle 21,30, con il concerto de «Gli Archi La Toscanini» con Mihaela Costea, violino solista «Della Natura e di altri incanti» inserito nella rassegna «Musica in collina». Il programma prevede musiche di Arcangelo Corelli, Johan Sebastian Bach e Le 4 Stagioni opera 8 di Antonio Vivaldi.

«La riqualificazione della piazza - dichiara Friggeri - rappresenta un fondamentale tassello del più ampio percorso di riqualificazione complessiva del centro di Monticelli Terme, comprensivo anche del rifacimento dei marciapiedi esistenti lungo il tratto di via Montepelato Sud che va tra via De Gasperi a via Ponticelle e dell’intervento - di prossima attuazione - di realizzazione di una rotatoria tra via Montepelato Sud, via Marconi e via Ponticelle».

Il primo cittadino prosegue: «La nuova rotatoria porterà al rallentamento del traffico veicolare nella zona prospiciente la piazza. Sarà accompagnato dalla risistemazione di un’area verde esistente, in cui verranno ricavati alcuni posti auto per le soste brevi. Piazza Fornia potrà quindi divenire luogo di incontro e aggregazione per la cittadinanza e, grazie all’istituzione della cosiddetta zona 30, sarà finalmente un luogo in cui l’auto sia ospite e gli spazi siano a misura di pedone».

Lo spazio della piazza è stato ridisegnato creando «un luogo capace di attrarre nuovi flussi di utenti grazie a una maggiore accessibilità, il collegamento diretto e sicuro con le attività commerciali, la totale pedonalizzazione, il miglioramento delle qualità ambientali dello spazio stesso e del suo intorno, vista la demolizione di alcuni edifici dismessi».

«Il quadro economico complessivo - dichiara Schianchi - dello stralcio relativo al rifacimento di piazza Fornia ammonta a quasi 600mila euro. L’importo è stato finanziato con l’utilizzo di un contributo regionale di 120mila euro, mentre circa 360mila euro provengono dall’accordo urbanistico con il supermercato Conad. La quota restante proviene da mezzi propri di bilancio».

Per motivi legati ai protocolli di sicurezza contro il contagio di Covid-19, il numero di posti per il concerto sarà limitato e i relativi biglietti d’ingresso dovranno essere richiesti direttamente on line, sul sito internet de La Toscanini www.biglietteriatoscanini.it e ritirati sul luogo del concerto.