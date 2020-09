E' parmigiana Miss Mamma Italiana Gold Simpatia

Alla Fiera di Forlì si è svolta ieri la 27° Finale Nazionale di “Miss Mamma Italiana GOLD 2020”.

Il concorso è riservato a tutte le mamme italiane ed è suddiviso in tre categorie: 25/45 anni (la cui Finale si è svolta il 31 agosto e ha visto trionfare la 39enne calabrese Anastasia Sole), la fascia “Gold”, per le mamme tra i 46 e i 55 anni e la fascia “Evergreen”, per le mamme con più di 56 anni. Il concorso non vuole premiare solo la bellezza ma intende valorizzare il ruolo della mamma come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella società. “Miss Mamma Italiana” sostiene Arianne, Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile. “Miss Mamma Italiana” è il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia, con marchio registrato, dedicato alla figura della mamma, una produzione Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti.

Le mamme finaliste, provenienti da diverse regioni, hanno sfilato prima in abito elegante, poi in costume da bagno “Sunny Beach”, il costume di “Miss Mamma Italiana”, tutte hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, cimentarsi in esercizi ginnici e in varie prove creative o sportive. La giuria ha proclamato vincitrice, con la fascia, la corona e lo scettro di “Miss Mamma Italiana GOLD 2020” Elisa Ceretti, 49 anni, educatrice, di Forlì, sposata da 18 anni con Cristian e mamma di Giulia e Linda, di 17 e 15 anni.

Tra le altre fasce assegnate dalla giuria quella Simpatia è andata a Giusi Belmonte, barista 51enne di Montechiarugolo:

GIUSI BELMONTE 51 anni, barista, di Montechiarugolo (Parma), mamma di Pamela ed Alessio, di 27 e 21 anni;

“Miss Mamma Italiana GOLD DAMIGELLA D’ONORE” TERESA CLAUDIA MASCIULLI 49 anni, consulente fitness, di Bellaria (Rimini), mamma di Samuele e Virginia, di 16 e 14 anni;

“Miss Mamma Italiana GOLD ELEGANZA” MANUELA MALAVASI 51 anni, project manager, di Carignano (Torino), mamma di Greta e Valerio, di 24 e 16 anni;

“Miss Mamma Italiana GOLD FASHION” EMANUELA TECCARELLI 46 anni, addetta alla vigilanza, di Città Sant’Angelo (Pescara), mamma di Aurora, Leonardo ed Emanuele, di 14, 12 e 10 anni;

“Miss Mamma Italiana GOLD IN GAMBE” CHIARA SACCOMANDI 47 anni, animatrice, di San Donà di Piave (Venezia), mamma di Veronika, Lorenzo e Gianluca, di 16, 12 e 4 anni;

“Miss Mamma Italiana GOLD FASCINO” MARIA TERESA GINOLFI 52 anni, assistente in uno studio dentistico, di Santo Stefano del Sole (Avellino), mamma di Lorenzo e Federico, di 25 e 14 anni;

“Miss Mamma Italiana GOLD SORRISO” MICHELA MOLINELLI 54 anni, operatrice di telemarketing, di Villa Verucchio (Rimini), Mamma di Federico e Niccolò, di 29 e 15 anni;

“Miss Mamma Italiana GOLD DOLCEZZA” CINZIA FABRIS 50 anni, networker, di Cittadella (Padova), Mamma di Justine e Michelle, di 26 e 22 anni;

“Miss Mamma Italiana GOLD ROMANTICA” LETIZIA INGROSSO 48 anni, direttore di struttura sanitaria, di Abano Terme (Padova), mamma di Francesco e Leonardo, di 22 e 18 anni;

“Miss Mamma Italiana GOLD SOLARE” GIUSI FUCCI 46 anni, impiegata, di Roma, mamma di Martina e Daniele, di 19 e 17 anni;

“Miss Mamma Italiana GOLD RADIOSA” ELENA CERCHIARO 49 anni, casalinga, di Noventa Padovana (Padova), mamma di Tommaso e Sebastiano, di 18 e 15 anni;

“Miss Mamma Italiana GOLD SPRINT” ROSA ARMENTANO 46 anni, bracciante, di Castrovillari (Cosenza), mamma di Luigi ed Alessandro, di 14 ed 11 anni;

“Miss Mamma Italiana GOLD SPONSOR TOP” VIVIANA ALDRIGO 55 anni, oss, di Este (Padova), mamma di Cristina di 28 anni.

Elisa Ceretti e le altre mamme vincitrici di questa edizione saranno protagoniste del Calendario “Miss Mamma Italiana GOLD 2021”, giunto quest’anno alla sua 18° edizione.

Nel corso dell’evento, dagli sponsor, sono state assegnate le fasce “Miss Mamma Italiana GOLD SIMPATIA” e sono state assegnate a:

GRAZIA ELENA STRANIERI 53 anni, casalinga, di Manduria (Taranto), mamma di Alessia di 22 anni;

ELENA TASINARI 52 anni, cuoca, di Castrocaro Terme (Forlì), mamma di Francesco e Michelangelo, di 28 e 18 anni;

IARA GUBIANI 55 anni, casalinga, di Varedo (Monza Brianza), mamma di Davide di 16 anni;

FORTUNA ROMANO 54 anni, impiegata, di Imola, mamma di Martina, Valerio ed Alessandro, gemelli di 25 anni.

A ottobre la Te.Ma Spettacoli tornerà “in pista” con le nuove selezioni per l’edizione 2021. Le iscrizioni al Concorso sono gratuite, maggiori informazioni si possono ottenere contattando la segreteria di “Miss Mamma Italiana” allo 0541 344300 o su www.missmammaitaliana.it