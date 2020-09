Auto fuori strada intorno alle 13 in località La Fratta di Montechiarugolo. Secondo le prime testimonianze non ci sarebbero altri veicoli coinvolti: il conducente della vettura avrebbe perso il controllo del mezzo, l'auto ha sbandato ed è finita nel fosso a lato della strada. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco per permettere al ferito, in condizioni gravi, di uscire dall'auto ed essere trasportato all'area codici rossi del Maggiore.

