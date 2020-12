Per la Cnn Montechiarugolo è uno dei 10 migliori paesi d'Italia dove vivere ai tempi della pandemia

Secondo la Cnn, la popolarissima televisione all news americana, Montechiarugolo è uno dei migliori 10 paesi d'Italia dove vivere ai tempi della pandemia. In un lungo articolo pubblicato sul suo sito, la Cnn spiega che l'Italia ai temi del Covid è diventata un posto pericoloso per fare turismo ma che conserva ancora dei paesi idilliaci dove poter soggiornare in tutta sicurezza. Montechiarugolo sarebbe uno di questi. Il paese viene descritto come ideale anche per le sue bellezze, a cominciare dal castello (che sarebbe abitato da un fantasma) e dalla cinta muraria originale. Gli altri 9 paesi modello sono Monteleone di Orvieto, Monte Sant'Angelo di Puglia, Casoli in Abruzzo, Bassano in Teverina nel Lazio, Tropea in Calabria, Vitorchiano nel Lazio, Strassoldo in Friuli, Lucignano in Toscana e Morro d'Alba nelle Marche.

