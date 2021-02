Ubriachi, si picchiano in strada dopo il coprifuoco: tre fermati e multati a Monticelli

Ubriachi, in giro dopo il coprifuoco e violenti, tanto da far scattare una rissa tra di loro.

A intervenire a Monticelli la scorsa notte sono stati i Carabinieri del Radiomobile, dopo che qualche cittadino ha segnalato il gruppetto che si picchiava in strada.

I militari hanno proceduto al controllo dei tre stranieri, tutti in stato di ubriachezza.

A bordo dell’auto di uno di loro sono stati trovati un coltello e vari arnesi da scasso: l’uomo è stato denunciato

Tutti e tre sono stati poi multati per il mancato rispetto della normativa anti covid, non avendo rispettato il divieto di uscire dopo le 22 senza giustificato motivo, e per ubriachezza molesta.

A Parma, i Carabinieri hanno individuato e denunciato una 43enne italiana ritenuta responsabile di tentato furto aggravato: lo scorso 28 gennaio ha tentato di portar via senza pagare svariata merce in un centro commerciale della città

A Colorno, sempre ieri, i militari della Stazione hanno denunciato due imprenditori del posto ritenuti responsabili di concorso in ricettazione.

In seguito a un controllo, i carabinieri hanno rinvenuto in un capannone di proprietà dei due uomini nei pressi di Torrile, un camion risultato rubato in provincia di Modena tra il 29 ed il 31 gennaio.

Il mezzo, del valore di svariate decine di migliaia di euro e di cui i denunciati non hanno saputo indicare la provenienza, è stato quindi recuperato e restituito ai proprietari.