A Monticelli debutta lunedì la "panchina della gentilezza" realizzata dal Centro Giovani

Il Comune di Montechiarugolo, proseguendo il percorso iniziato nel 2019 con l’adesione al Manifesto della comunicazione Non Ostile, volto alla sensibilizzazione ed all’adozione di uno stile comunicativo impostato al rispetto dell’altro, ha aderito alla “Settimana nazionale delle panchine viola". Il progetto nasce per diffondere l’importanza e la consapevolezza di gentilezza e cortesia come strumenti per accrescere il benessere delle comunità, con l’auspicio che sia la comunicazione non ostile che la gentilezza diventino abitudini sociali diffuse nella nostra cittadinanza.

Il progetto "Settimana Nazionale delle panchine viola", promosso dall’Associazione di Promozione Sociale Cor et Amor di Lessolo (TO), si prefigge di portare le buone pratiche di gentilezza nelle comunità locali e sportive anche attraverso un complemento d’arredo facilmente riconoscibile che identifichi simbolicamente la gentilezza come valore condiviso: il colore viola infatti è dato dall’unione del rosso, simbolo di concretezza, e del blu, simbolo di profondità. Come Montechiarugolo sono stati diversi i Comuni d’Italia che hanno aderito al progetto, da Otranto (LE) a Cervia (RA), da Sulmona (AQ) a Todi (PG).

Oggi più che mai tutti noi abbiamo bisogno di gentilezza come di una medicina che curi l'astio, il malessere che troppo spesso regna tra le persone – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali Francesca Tonelli - La gentilezza rappresenta la componente fondamentale per tenere unite le persone e per non disperdere il patrimonio di rapporti umani che possediamo e, per citare Gothe "… è una catena che tiene uniti gli uomini".La panchina viola vuole ricordarci che grazie alla gentilezza il mondo può diventare un posto migliore e che anche noi nel nostro quotidiano possiamo, anzi dobbiamo, contribuire.

La panchina di Montechiarugolo è stata realizzata dai bambini e ragazzi del Centro Giovani AIR-JAM, grazie alla preziosa e significativa collaborazione di Pedemontana Sociale e delle sue educatrici. La prima panchina viola è stata scelta tra quelle che si trovano a Monticelli Terme in Via Marconi, nei pressi del Polivalente Pasolini, proprio per la sua vicinanza ad un luogo amato e frequentato da bambini e adulti del paese.

Ci è sembrato molto significativo che a svolgere materialmente le operazioni di recupero e preparazione della panchina siano stati i ragazzi – dichiara Massimo Guenza, funzionario del Servizio Centro Polivalente di Monticelli Terme - : spesso sono proprio loro a ricordare a noi adulti, con il loro entusiasmo e freschezza nell'accogliere certe proposte, che è possibile un mondo alla portata di tutti, fatto di gesti concreti e privo di vuota retorica.

L'inaugurazione della panchina viola si svolgerà lunedì 28 giugno alle ore 17.00 nel corso di una delle letture in programma per l'iniziativa "Letture e laboratori per 4 gatti", organizzata dai bibliotecari della Biblioteca e dalle educatrici della Cooperativa Accento.

La lettura è rivolta a bambini di 6/8 anni accompagnati da un solo adulto.

La partecipazione è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria (0521687783 / ludoteca@comune.montechiarugolo.pr.it) per permetterne lo svolgimento nel rispetto delle norme anticovid 19.

Venerdì 2 luglio, dalle ore 10.00 si replicherà per i bambini dai 3/5 anni sempre con le stesse modalità di gratuità e prenotazione.