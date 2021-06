Lancia i rifiuti dal camion davanti all'auto del sindaco

Scende in campo anche il sindaco nella lotta contro gli incivili che a Montechiarugolo smaltiscono illecitamente i propri rifiuti.

Infatti oltre alle guardie ecologiche, che vigilano parchi e cestini pubblici per staccare multe ai «furbetti» del pattume sul territorio comunale, ad individuare e a sanzionare l’ennesimo inquinatore è stato Daniele Friggeri in persona. Il primo cittadino, grazie ad un fulmineo colpo d’occhio, è riuscito a cogliere in flagranza un autista incivile che ha lanciato i rifiuti dal finestrino proprio davanti all’auto del sindaco.

«Continua l’azione di controllo e di tutela dell’ambiente grazie alle guardie ecologiche che abbiamo istituto a Montechiarugolo - spiega Friggeri a riguardo -. Durante i controlli fra aprile e marzo le guardie ecologiche hanno sanzionato ben sette persone per abbandono di rifiuti o per un utilizzo improprio dei cestini nei parchi o nei luoghi pubblici.»L’ottava di queste multe è stata però elevata grazie all’occhio vigile del sindaco.

«La sanzione è stata comminata ad un autista che ho colto in flagranza nel gettare rifiuti dal finestrino - racconta il primo cittadino. Che avverte: «I controlli continueranno. Ribadisco l’intento educativo delle sanzioni. Tutti dobbiamo avere rispetto dell’ecosistema e dei beni comuni. Viviamo in un territorio bellissimo. Sta ad ognuno di noi fare la scelta giusta per tenere pulito e in ordine Montechiarugolo».



